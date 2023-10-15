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Молодежные турниры
15 октября 2023, 18:45 | Обновлено 15 октября 2023, 19:01
47
0

Украинская бригада арбитров назначена на матч Евро-2025 U-21

Денис Шурман будет работать на матче между Андоррой и Фарерами

15 октября 2023, 18:45 | Обновлено 15 октября 2023, 19:01
47
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч Евро-2025 U-21
УАФ. Денис Шурман

Украинская судейская бригада назначена на матч отборочного турнира Евро-2025 U-21.

Поединок группы G Андорра – Фарерские острова состоится 17 октября в Андорре-ла-Велье.

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виктор Матяш.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.

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Евро-2025 U-21 Денис Шурман сборная Андорры по футболу U-21 сборная Фарерских островов по футболу U-21 Валентин Куцев Дмитрий Панчишин судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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