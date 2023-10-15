Молодежные турниры15 октября 2023, 18:45 | Обновлено 15 октября 2023, 19:01
47
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч Евро-2025 U-21
Денис Шурман будет работать на матче между Андоррой и Фарерами
15 октября 2023, 18:45 | Обновлено 15 октября 2023, 19:01
47
0
Украинская судейская бригада назначена на матч отборочного турнира Евро-2025 U-21.
Поединок группы G Андорра – Фарерские острова состоится 17 октября в Андорре-ла-Велье.
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виктор Матяш.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2023, 15:14 0
Команда Владимира Езерского отыгралась в конце встречи
Футбол | 15 октября 2023, 14:38 64
Реакция колумниста Sport.ua на поступок хавбека молодежной команды «горняков» Александра Роспутько
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Футбол | 14.10.2023, 18:22
Футбол | 14.10.2023, 22:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.10.2023, 16:37 4
15.10.2023, 12:25 28
15.10.2023, 01:23 4
14.10.2023, 17:28 8
14.10.2023, 19:27 90
Футбол
14.10.2023, 07:50 1