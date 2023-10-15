ITF15 октября 2023, 18:23 |
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Юлия Стародубцева – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Ранчо-Санта-Фе
15 октября 2023, 18:23 |
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15 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№202 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В финальном матче украинка сыграет против представительницы Швейцарии Лулу Сан (№247 WTA). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча девушек.
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