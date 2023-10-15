Юлия Стародубцева – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№202 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В финальном матче украинка сыграет против представительницы Швейцарии Лулу Сан (№247 WTA). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча девушек.