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ITF
15 октября 2023, 18:23 |
236
0

Юлия Стародубцева – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Ранчо-Санта-Фе

15 октября 2023, 18:23 |
236
0
Юлия Стародубцева – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

15 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№202 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В финальном матче украинка сыграет против представительницы Швейцарии Лулу Сан (№247 WTA). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

📺 Видеотрансляция
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Юлия Стародубцева ITF Ранчо-Санта-Фе смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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