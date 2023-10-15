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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Не ставлю цели играть до 40 лет»
Саудовская Аравия
15 октября 2023, 17:36 |
492
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Не ставлю цели играть до 40 лет»

Португальский форвард – о своем будущем

15 октября 2023, 17:36 |
492
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Не ставлю цели играть до 40 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее:

«Люди говорят, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких целей не ставлю. Я просто наслаждаюсь моментом, и это здорово.

Я чувствую себя хорошо, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно получать удовольствие».

Напомним, в феврале 2024 года Криштиану Роналду исполнится 39 лет.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Источник Record.pt
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