Саудовская Аравия15 октября 2023, 17:36 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Не ставлю цели играть до 40 лет»
Португальский форвард – о своем будущем
15 октября 2023, 17:36 |
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Звездный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее:
«Люди говорят, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких целей не ставлю. Я просто наслаждаюсь моментом, и это здорово.
Я чувствую себя хорошо, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно получать удовольствие».
Напомним, в феврале 2024 года Криштиану Роналду исполнится 39 лет.
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