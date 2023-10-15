Интернасьонал хочет продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера

Бразильский «Интернасьонал» хочет в ближайшее время договориться с 32-летним экс-хавбеком «Шахтера» Аланом Патриком о продлении контракта.

Нынешнее трудовое соглашение ветерана рассчитано до 30 апреля 2025 года, однако в «Интернасьонале» хотели бы увеличить срок действия договора на год или два.

Также бразильский клуб хочет повысить клаусулу Патрика, которая ныне равна 5 миллионам евро. Вместе с этим полузащитник сможет претендовать и на повышение заработной платы.

Алан Патрик перешел в «Интернасьонал» из «Шахтера» в апреле 2022 года за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек, который является одним из лидеров команды, провел за «колорадос» 51 матч во всех турнирах, отличившись 13 голами и 8 ассистами.