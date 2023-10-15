Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан Челси: «Мудрик должен быть ключевым игроком»
Англия
15 октября 2023, 16:17 |
818
0

Экс-капитан Челси: «Мудрик должен быть ключевым игроком»

Марсель Десайи верит в украинского вингера

15 октября 2023, 16:17 |
818
0
Экс-капитан Челси: «Мудрик должен быть ключевым игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший капитан «Челси» Марсель Десайи поделился своим мнением по поводу украинского вингера «Синих» Михаила Мудрика:

«Я бы не сказал, что Мудрика надо выкинуть из состава. Он молод и у него отличная база. Он умеет пользоваться своей феноменальной скоростью и знает, когда нужно делать рывок вперед, когда остаться, а когда опуститься ниже.

Я считаю, что Мудрик должен быть одним из основных игроков в составе команды. Я не знаю, каков он на тренировках, но для Почеттино он должен быть ключевым игроком – даже важнее, чем Палмер».

По теме:
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Марсель Десайи Челси Михаил Мудрик
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Футбол | 15 октября 2023, 14:51 2
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки

«Прикарпатье» сумело не проиграть во Львове

Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Футбол | 14 октября 2023, 18:29 7
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию

Мирча посетил тренировочный лагерь бухарестского «Рапида»

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Футбол | 15.10.2023, 11:40
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Футбол | 14.10.2023, 22:27
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 45
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 55
Футбол
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
15.10.2023, 01:23 4
Бокс
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем