Экс-капитан Челси: «Мудрик должен быть ключевым игроком»
Марсель Десайи верит в украинского вингера
Бывший капитан «Челси» Марсель Десайи поделился своим мнением по поводу украинского вингера «Синих» Михаила Мудрика:
«Я бы не сказал, что Мудрика надо выкинуть из состава. Он молод и у него отличная база. Он умеет пользоваться своей феноменальной скоростью и знает, когда нужно делать рывок вперед, когда остаться, а когда опуститься ниже.
Я считаю, что Мудрик должен быть одним из основных игроков в составе команды. Я не знаю, каков он на тренировках, но для Почеттино он должен быть ключевым игроком – даже важнее, чем Палмер».
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