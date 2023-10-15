Экс-капитан Челси: «Мудрик должен быть ключевым игроком»

Бывший капитан «Челси» Марсель Десайи поделился своим мнением по поводу украинского вингера «Синих» Михаила Мудрика:

«Я бы не сказал, что Мудрика надо выкинуть из состава. Он молод и у него отличная база. Он умеет пользоваться своей феноменальной скоростью и знает, когда нужно делать рывок вперед, когда остаться, а когда опуститься ниже.

Я считаю, что Мудрик должен быть одним из основных игроков в составе команды. Я не знаю, каков он на тренировках, но для Почеттино он должен быть ключевым игроком – даже важнее, чем Палмер».