Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чжэнчжоу
15 октября на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) состоится финал.
В матче за титул сразятся чешка Барбора Крейчикова (№18 WTA) и Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
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Это первая встреча теннисисток.
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