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WTA
15 октября 2023, 14:30 | Обновлено 15 октября 2023, 14:45
323
0

Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чжэнчжоу

15 октября 2023, 14:30 | Обновлено 15 октября 2023, 14:45
323
0
Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

15 октября на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) состоится финал.

В матче за титул сразятся чешка Барбора Крейчикова (№18 WTA) и Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча теннисисток.

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Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова WTA Чжэнчжоу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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