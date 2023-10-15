Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 октября на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) состоится финал.

В матче за титул сразятся чешка Барбора Крейчикова (№18 WTA) и Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча теннисисток.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА