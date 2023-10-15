WTA15 октября 2023, 14:10 |
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Лейла Фернандес выиграла первый титул в сезоне
Канадская теннисистка стала лучшей в Гонконге
15 октября 2023, 14:10 |
143
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15 октября состоялся финал на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.
В матче за титул канадка Лейла Фернандес переиграла чешку Катерину Синякову.
Гонконг. Финал
Лейла Фернандес (Канада) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:4
Для Фернандес это был пятый финал в карьере и третий титул. В текущем сезоне она еще турниров WTA не выигрывала.
Синякова провела 9-й финал, у нее есть четыре одиночных титула.
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