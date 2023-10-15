Лейла Фернандес выиграла первый титул в сезоне

15 октября состоялся финал на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.

В матче за титул канадка Лейла Фернандес переиграла чешку Катерину Синякову.

Гонконг. Финал

Лейла Фернандес (Канада) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:4

Для Фернандес это был пятый финал в карьере и третий титул. В текущем сезоне она еще турниров WTA не выигрывала.

Синякова провела 9-й финал, у нее есть четыре одиночных титула.