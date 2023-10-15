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WTA
15 октября 2023, 14:10 |
143
0

Лейла Фернандес выиграла первый титул в сезоне

Канадская теннисистка стала лучшей в Гонконге

15 октября 2023, 14:10 |
143
0
Лейла Фернандес выиграла первый титул в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

15 октября состоялся финал на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.

В матче за титул канадка Лейла Фернандес переиграла чешку Катерину Синякову.

Гонконг. Финал
Лейла Фернандес (Канада) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:4

Для Фернандес это был пятый финал в карьере и третий титул. В текущем сезоне она еще турниров WTA не выигрывала.

Синякова провела 9-й финал, у нее есть четыре одиночных титула.

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WTA Гонконг Лейла Фернандес Катерина Синякова
Источник Sport.ua
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