СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября

В воскресенье, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Диназ Вышгород – Ингулец

11.40 – 5.60 – 1.20

15:00 Подолье – Металлист Харьков

1.95 – 3.45 – 3.72

21:45 Норвегия – Испания

3.99 – 3.55 – 1.97

21:45 Уэльс – Хорватия

4.84 – 3.52 – 1.91

ТЕННИС

13:30 Вивиан Хайзен – Анастасия Соболева

2.78 – 1.41