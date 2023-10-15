Другие новости15 октября 2023, 13:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября
Важные события во всех видах спорта
15 октября 2023, 13:17 |
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В воскресенье, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Диназ Вышгород – Ингулец
15:00 Подолье – Металлист Харьков
21:45 Норвегия – Испания
21:45 Уэльс – Хорватия
ТЕННИС
13:30 Вивиан Хайзен – Анастасия Соболева
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