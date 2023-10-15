Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября
Другие новости
15 октября 2023, 13:17 |
98
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября

Важные события во всех видах спорта

15 октября 2023, 13:17 |
98
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В воскресенье, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Диназ Вышгород – Ингулец

Favbet 11.40 – 5.60 – 1.20

15:00 Подолье – Металлист Харьков

Favbet 1.95 – 3.45 – 3.72

21:45 Норвегия – Испания

Favbet 3.99 – 3.55 – 1.97

21:45 Уэльс – Хорватия

Favbet 4.84 – 3.52 – 1.91

ТЕННИС

13:30 Вивиан Хайзен – Анастасия Соболева

Favbet 2.78 – 1.41

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии
Футбол | 14 октября 2023, 19:59 2
ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии
ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии

Сине-желтые обыграли Северную Македонию со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024

Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14 октября 2023, 18:10 1
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Футбол | 14.10.2023, 23:47
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Футбол | 15.10.2023, 08:50
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 4
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43
Бокс
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
13.10.2023, 16:55
Теннис
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 84
Футбол
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
14.10.2023, 17:05 1
Теннис
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 20
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем