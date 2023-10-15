Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
15 октября 2023, 12:55 |
1025
0

Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура квалификации Евро-2024 U-17

15 октября 2023, 12:55 |
1025
0
Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

15 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 U-17 в 3 между сборными Финляндии и Украины.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Сине-желтые попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).

Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Александр Петренко («Байер», Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третяк (все – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия).

Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба – «Динамо» Киев), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Богдан Оличенко («Бавария») , Германия), Дмитрий Богданов («Динамо», Германия), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – «Гент», Бельгия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).

Квалификация Евро-2024 U-17

Группа 3

1-й тур, 15.10.2023

  • 13:00. Финляндия – Украина
  • 17:30. Германия – Лихтенштейн

2-й тур, 18.10.2023

  • 13:00. Германия – Финляндия
  • 17:30. Украина – Лихтенштейн

3-й тур, 21.10.2023

  • 13:00. Украина – Германия
  • 17:30. Лихтенштейн – Финляндия
По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приветствую решение УЕФА не допускать россиян»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024
сборная Украины по футболу U-17 Финляндия - Украина чемпионат Европы по футболу U-17 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Футбол | 15 октября 2023, 12:25 0
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера

Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 16:37 4
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Футбол | 15.10.2023, 00:10
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Футбол | 15.10.2023, 08:50
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14.10.2023, 19:01
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
13.10.2023, 16:55
Теннис
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем