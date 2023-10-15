15 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 U-17 в 3 между сборными Финляндии и Украины.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Сине-желтые попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).

Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Александр Петренко («Байер», Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третяк (все – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия).

Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба – «Динамо» Киев), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Богдан Оличенко («Бавария») , Германия), Дмитрий Богданов («Динамо», Германия), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – «Гент», Бельгия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).

Квалификация Евро-2024 U-17

Группа 3

1-й тур, 15.10.2023

13:00. Финляндия – Украина

17:30. Германия – Лихтенштейн

2-й тур, 18.10.2023

13:00. Германия – Финляндия

17:30. Украина – Лихтенштейн

3-й тур, 21.10.2023