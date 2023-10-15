Юношеская сборная Украины победила Марокко на турнире в Сеуле

Сегодня, 15 октября юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) провела свой третий поединок на международном турнире в Южной Корее со сборной Марокко. «Сине-желтая» команда победила со счетом 4:3.

В стартовом туре подопечные Олега Кузнецова уступили хозяевам (2:4), после чего победили команду Вьетнама (3:2).

В третьем, заключительном для себя матче «сине-желтые» встретились со сборной Марокко. Уступая по ходу первого тайма со счетом 0:2, украинские футболисты смогли переломить ход встречи и победить – 4:3. Дубль – в активе форварда «Динамо» Матвея Пономаренко. Еще по мячу забили его одноклубники Назар Балаба и Тарас Михавко.

Марокко (U-20) – Украина (U-19) – 3:4 (2:2)

Голы: (7), (20), (83) – Балаба (24), Михавко (45+2), Пономаренко (49, 80, с пенальти).

Украина: Фесюк, Лысенко, Михавко, Балаба, Гусев, Михайлив (Янчишин, 45), Ващенко (Сизонюк, 90+2), Василец (Микитюк, 60), Деркач, Кремчанин (Годя, 90+3), Пономаренко.