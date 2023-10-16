Спортдиректор Интера – о возвращении Онана в клуб: «В футболе возможно все»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, может ли когда-то произойти возвращение в клуб камерунского голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана:

«Я не могу предсказать будущее, но в футболе возможно все. Конечно, это была хорошая глава и для нас, и для Андре Онана. Также это была очень успешная сделка, ведь мы подписали его бесплатно, а продали за большую сумму денег».

Старт карьеры Андре Онана в «Ман Юнайтед» является очень неубедительным. Камерунец пропустил 19 голов в 11 матчах и стал героем многих мемов в интернете.