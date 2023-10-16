Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортдиректор Интера – о возвращении Онана в клуб: «В футболе возможно все»
Англия
16 октября 2023, 14:12 |
162
0

Спортдиректор Интера – о возвращении Онана в клуб: «В футболе возможно все»

Джузеппе Маротта не исключает возвращения камерунского вратаря из «МЮ»

16 октября 2023, 14:12 |
162
0
Спортдиректор Интера – о возвращении Онана в клуб: «В футболе возможно все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, может ли когда-то произойти возвращение в клуб камерунского голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана:

«Я не могу предсказать будущее, но в футболе возможно все. Конечно, это была хорошая глава и для нас, и для Андре Онана. Также это была очень успешная сделка, ведь мы подписали его бесплатно, а продали за большую сумму денег».

Старт карьеры Андре Онана в «Ман Юнайтед» является очень неубедительным. Камерунец пропустил 19 голов в 11 матчах и стал героем многих мемов в интернете.

По теме:
ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Воспитанник Челси покинет клуб в январе
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс представил ганского новичка
Джузеппе Маротта Андре Онана Интер Милан Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Другие виды | 15 октября 2023, 19:32 1
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024

После неудачи в первом туре украинки победили во втором

«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Футбол | 15 октября 2023, 22:29 3
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Нужно видеть партнеров вокруг

БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
Футбол | 16.10.2023, 06:40
БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
Футбол | 16.10.2023, 11:40
ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Футбол | 15.10.2023, 15:29
ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
15.10.2023, 14:38 110
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 95
Футбол
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем