Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика
Англия
15 октября 2023, 09:19 |
366
1

Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика

Ян Матсен из «Челси» летом может переехать в столицу Каталонии.

15 октября 2023, 09:19 |
366
1
Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Матсен

Каталонская «Барселона» заинтересована в голландском футболисте «Челси» Яне Матсене, сообщает испанское издание Sport.es.

Контракт 21-летнего игрока с «синими» рассчитан до конца этого сезона. «Барселона» ищет футболиста, который сможет быть достойной заменой для Алехандро Бальде, и они считают, что Ян справится с этой задачей.

Интересно, что кроме своей родной позиции левого защитника, Ян Матсен неоднократно выходил на поле в качестве левого вингера. На этой же позиции в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

В этом сезоне Ян Матсен отыграл за «Челси» лишь 248 минут (83 в АПЛ). Результативными действиями голландец не отличался.

По теме:
Рекордная покупка? Бывший вингер Ман Сити может заменить Салаха в Ливерпуле
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
Барселона Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги свободный агент Алекс Бальде Михаил Мудрик
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»
Футбол | 15 октября 2023, 03:00 1
Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»
Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»

Голкипер сборной Украины поделился эмоциями после выигранной игры

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14 октября 2023, 19:01 40
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч

Александр забил 2-й гол для Украины в игре с Северной Македонией

Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Футбол | 14.10.2023, 18:29
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ
Футбол | 14.10.2023, 21:52
Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ
Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
В чому конкурент? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 50
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 73
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
15.10.2023, 00:10 6
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 3
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 142
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 7
Футбол
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем