Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика
Ян Матсен из «Челси» летом может переехать в столицу Каталонии.
Каталонская «Барселона» заинтересована в голландском футболисте «Челси» Яне Матсене, сообщает испанское издание Sport.es.
Контракт 21-летнего игрока с «синими» рассчитан до конца этого сезона. «Барселона» ищет футболиста, который сможет быть достойной заменой для Алехандро Бальде, и они считают, что Ян справится с этой задачей.
Интересно, что кроме своей родной позиции левого защитника, Ян Матсен неоднократно выходил на поле в качестве левого вингера. На этой же позиции в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.
В этом сезоне Ян Матсен отыграл за «Челси» лишь 248 минут (83 в АПЛ). Результативными действиями голландец не отличался.
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