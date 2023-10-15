Барселона интересуется конкурентом Михаила Мудрика

Каталонская «Барселона» заинтересована в голландском футболисте «Челси» Яне Матсене, сообщает испанское издание Sport.es.

Контракт 21-летнего игрока с «синими» рассчитан до конца этого сезона. «Барселона» ищет футболиста, который сможет быть достойной заменой для Алехандро Бальде, и они считают, что Ян справится с этой задачей.

Интересно, что кроме своей родной позиции левого защитника, Ян Матсен неоднократно выходил на поле в качестве левого вингера. На этой же позиции в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

В этом сезоне Ян Матсен отыграл за «Челси» лишь 248 минут (83 в АПЛ). Результативными действиями голландец не отличался.