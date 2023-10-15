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  4. Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Англия
15 октября 2023, 08:50 |
1225
1

Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону

Главный тренер «Манчестер Сити» очень хотел видеть англичанина в своей команде

15 октября 2023, 08:50 |
1225
1
Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола потратил более 3 часов на телефонный разговор с полузащитником Джудом Беллингемом, чтобы убедить его перейти именно в манчестерский гранд, сообщает издание Goal.

К сожалению для фанатов «горожан», 20-летний игрок был решительно настроен присоединиться к мадридскому «Реалу», поэтому разговор с Гвардиолой ничего не изменил. Следует отметить, что 52-летний специалист уважает решение Джуда и пожелал ему и «Реалу» успехов.

Пока трансфер Джуда Беллингема в «Реал» Мадрид полностью себя оправдывает. В 10 матчах за королевский клуб англичанин забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Так в Мадриде не стартовал даже Криштиану Роналду. У португальца было 10 забитых мячей и 1 ассист в 10 поединках.

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Жузеп Гвардиола Джуд Беллингем Манчестер Сити Реал Мадрид Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Goal.com
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andre_lui
У гранд？До МЮ, чи що？
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