Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола потратил более 3 часов на телефонный разговор с полузащитником Джудом Беллингемом, чтобы убедить его перейти именно в манчестерский гранд, сообщает издание Goal.

К сожалению для фанатов «горожан», 20-летний игрок был решительно настроен присоединиться к мадридскому «Реалу», поэтому разговор с Гвардиолой ничего не изменил. Следует отметить, что 52-летний специалист уважает решение Джуда и пожелал ему и «Реалу» успехов.

Пока трансфер Джуда Беллингема в «Реал» Мадрид полностью себя оправдывает. В 10 матчах за королевский клуб англичанин забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Так в Мадриде не стартовал даже Криштиану Роналду. У португальца было 10 забитых мячей и 1 ассист в 10 поединках.