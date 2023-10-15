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  4. Рекордная покупка? Бывший вингер Ман Сити может заменить Салаха в Ливерпуле
Германия
15 октября 2023, 08:35 |
1254
2

Рекордная покупка? Бывший вингер Ман Сити может заменить Салаха в Ливерпуле

Лерой Сане из «Баварии» – цель номер 1 для мерсисайдцев

15 октября 2023, 08:35 |
1254
2
Рекордная покупка? Бывший вингер Ман Сити может заменить Салаха в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане является главной целью английского «Ливерпуля», сообщает британское издание The Mirror.

Руководство «красных» видит в 27-летнем игроке идеальную замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом 2024 года уедет играть в Саудовскую Аравию. «Ливерпуль», получив крупную сумму за египтянина, будет готов оформить рекордный для себя трансфер, приобретя качественную замену для своего лидера.

Лерой Сане уже играл в АПЛ в составе «Манчестер Сити». На его счету 90 матчей, 25 забитых мячей и 32 голевые передачи в лиге. Также с «горожанами» он дважды выигрывал чемпионат Англии.

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Лерой Сане Мохамед Салах Бавария Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Источник The Mirror
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PUMA
Ливерпуль не отдаст рекордные деньги за 28 летнего игрока,не их политика.
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-1
ortomir
зрівняли х.. з  пальцем, де пальцем є Сане.
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-3
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