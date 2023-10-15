Рекордная покупка? Бывший вингер Ман Сити может заменить Салаха в Ливерпуле
Лерой Сане из «Баварии» – цель номер 1 для мерсисайдцев
Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане является главной целью английского «Ливерпуля», сообщает британское издание The Mirror.
Руководство «красных» видит в 27-летнем игроке идеальную замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом 2024 года уедет играть в Саудовскую Аравию. «Ливерпуль», получив крупную сумму за египтянина, будет готов оформить рекордный для себя трансфер, приобретя качественную замену для своего лидера.
Лерой Сане уже играл в АПЛ в составе «Манчестер Сити». На его счету 90 матчей, 25 забитых мячей и 32 голевые передачи в лиге. Также с «горожанами» он дважды выигрывал чемпионат Англии.
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