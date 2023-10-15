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  4. Спортдиректор Интера: «Лукаку или Икарди? Я выберу Мауро»
Италия
15 октября 2023, 08:20 |
277
0

Спортдиректор Интера: «Лукаку или Икарди? Я выберу Мауро»

Джузеппе Маротта обижен на Ромелу Лукаку

15 октября 2023, 08:20 |
277
0
Спортдиректор Интера: «Лукаку или Икарди? Я выберу Мауро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сделал выбор между двумя бывшими нападающими клуба – Ромелу Лукаком и Мауро Икарди:

«Лукаку или Икарди? Учитывая, как закончилась наша история с Ромелу, я выберу Мауро. Конечно, Лукаку может говорить то, что он хочет, но мы всегда уважали его... А потом деньги снова сделали разницу в футболе».

В этом сезоне оба нападающих демонстрируют отличную игру. У Ромелу Лукаку 7 забитых мячей в 8 матчах за римскую «Рому», а аргентинец Мауро Икарди имеет 12+2 очков по системе гол+пас в 14 матчах за «Галатасарай». Если учитывать квалификацию, у него уже 4 гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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Джузеппе Маротта Мауро Икарди Ромелу Лукаку Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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