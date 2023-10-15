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15 октября 2023, 06:30 | Обновлено 15 октября 2023, 08:25
560
0

Марокко U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 06:30 матч 3-го тура турнира Seoul Cup 2023

15 октября 2023, 06:30 | Обновлено 15 октября 2023, 08:25
560
0
Марокко U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

15 октября в 06:30 в матче юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле играет с Марокко U-19.

Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов проводит тренировочный сбор с 7 по 15 октября. 6 октября украинская делегация вылетела из Польши в Южную Корею.

В первом матче Украина проиграла Южной Корее (2:4), а во втором обыграла Вьетнам (3:2).

С 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Южная Корея U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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