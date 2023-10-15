Марокко U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 06:30 матч 3-го тура турнира Seoul Cup 2023
15 октября в 06:30 в матче юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле играет с Марокко U-19.
Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов проводит тренировочный сбор с 7 по 15 октября. 6 октября украинская делегация вылетела из Польши в Южную Корею.
В первом матче Украина проиграла Южной Корее (2:4), а во втором обыграла Вьетнам (3:2).
С 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).
Южная Корея U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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