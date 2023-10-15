Лучано СПАЛЛЕТТИ: «У нас была правильная концентрация»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче против Мальты (4:0).

«Мы завоевали три очка, имеющих определенный вес, к обязанности выиграть не относились легкомысленно. Команда хорошо собирается, идет квест, чтобы узнавать друг друга все больше и больше. Мы очень счастливы.

Такие игры нужны, чтобы увидеть, хороши ли мы, сможем ли мы быть той качественной Италией, которой мы должны стать за короткое время. И мы немного сражались. У нас всегда была правильная концентрация, чтобы не пропустить до перерыва, мы были хорошими и не пропустили ни одного удара по воротам, но с точки зрения темпа и динамичного футбола нам нужно сделать что-то большее.

Мойзе Кин провел отличную игру на позиции вингера. Он может нам помочь, и я его поздравил, он боролся за каждый мяч и тоже был хорошим с точки зрения технического качества.

Игра с Англией? Это игра, в которой мы можем увидеть свой потенциал», – сказал Спаллетти.

Напомним, Италия является соперником Украины по борьбе за выход на Евро-2024. В очном поединке команды встретятся 20 ноября.