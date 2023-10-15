Чемпионат Европы15 октября 2023, 00:10 | Обновлено 15 октября 2023, 00:53
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Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации чемпионата Европы
15 октября 2023, 00:10 | Обновлено 15 октября 2023, 00:53
1035
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14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации Евро-2024.
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Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:0 в группе С.
Итальянская национальная команда разгромила Мальту 4:0 и обогнала «сине-желтых», вернув 2-е место.
Лидером в группе С является Англия с 13 очками.
Очная встреча между Украиной и Италией состоится 20 ноября на «БайАрена» в Леверкузене, где, возможно, будет решаться судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С.
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 14 октября
- Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0
- Украина – Северная Македония – 2:0
- Болгария – Литва – 0:2
- Словения – Финляндия – 3:0
- Венгрия – Сербия – 2:1
- Дания – Казахстан – 3:1
- Италия – Мальта – 4:0
Турнирные таблицы после 7 туров (Flashscore)
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