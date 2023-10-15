Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место

14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации Евро-2024.

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Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:0 в группе С.

Итальянская национальная команда разгромила Мальту 4:0 и обогнала «сине-желтых», вернув 2-е место.

Лидером в группе С является Англия с 13 очками.

Очная встреча между Украиной и Италией состоится 20 ноября на «БайАрена» в Леверкузене, где, возможно, будет решаться судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 14 октября

Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0

– Сан-Марино – 3:0 Украина – Северная Македония – 2:0

– Северная Македония – 2:0 Болгария – Литва – 0:2

– 0:2 Словения – Финляндия – 3:0

– Финляндия – 3:0 Венгрия – Сербия – 2:1

– Сербия – 2:1 Дания – Казахстан – 3:1

– Казахстан – 3:1 Италия – Мальта – 4:0

Турнирные таблицы после 7 туров (Flashscore)