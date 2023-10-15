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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 00:10 | Обновлено 15 октября 2023, 00:53
1035
1

Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место

14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации чемпионата Европы

15 октября 2023, 00:10 | Обновлено 15 октября 2023, 00:53
1035
1
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации Евро-2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:0 в группе С.

Итальянская национальная команда разгромила Мальту 4:0 и обогнала «сине-желтых», вернув 2-е место.

Лидером в группе С является Англия с 13 очками.

Очная встреча между Украиной и Италией состоится 20 ноября на «БайАрена» в Леверкузене, где, возможно, будет решаться судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 14 октября

  • Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0
  • Украина – Северная Македония – 2:0
  • Болгария – Литва – 0:2
  • Словения – Финляндия – 3:0
  • Венгрия – Сербия – 2:1
  • Дания – Казахстан – 3:1
  • Италия – Мальта – 4:0

Турнирные таблицы после 7 туров (Flashscore)

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Источник Sport.ua
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Олег Мандрівник
Осталось мелочь. Победить Италию в очной встрече - и тогда 2 место у нашей сборной
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