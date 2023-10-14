ITF14 октября 2023, 23:05 |
213
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Стародубцева обыграла китаянку в США и вышла в 6-й финал в 2023 году
Юлия в двух сетах выиграла у Жангсу Хан на 60-тысячнике в Ранчо-Санта-Фе
14 октября 2023, 23:05 |
213
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В 1/2 финала украинка обыграла Жангсу Хан (Китай, WTA 969) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.
ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/2 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Жангсу Хан (Китай) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
Стародубцева в 6-й раз вышла в финал в 2023 году.
В матче за трофей Юлия встретится с победительницей матча Анастасия Тихонова – Лулу Сан.
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Відео нема, але за стенограмою Юля грала із запасом, але якось дочасно розслаблялась.
1 сет - 5:0, подача на партію. І Стародубцева зливає 3 гейми поспіль, причому, 2 свої. А потім легко робить брейк і закінчує.
2 сет - 4:0. А потім легко дозволяє наблизитись віддає 2 свої подачі із 3, а на чужих взагалі майже не рипається. Але при 5:4 ... легко робить брейк і закриває гру
Тепер цікаво, хто у фіналі: болотна бомжатка чи балканка, як водиться, зі Швайцарії?