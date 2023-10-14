Стародубцева обыграла китаянку в США и вышла в 6-й финал в 2023 году

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1/2 финала украинка обыграла Жангсу Хан (Китай, WTA 969) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Жангсу Хан (Китай) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Стародубцева в 6-й раз вышла в финал в 2023 году.

В матче за трофей Юлия встретится с победительницей матча Анастасия Тихонова – Лулу Сан.