22-летняя украинка сыграла в финале парного разряда на турнире в Тунисе
Мария Берген не сумела взять трофей на 15-тысячнике в Монастире
Украинская теннисистка Мария Берген не сумела взять парный трофей на хардовом турнире серии ITF W15 в Монастире (Тунис).
В финале украинка и ее напарница Ксения Бандуровская (Польша) уступили 1-му сеяному тандему Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) в трех сетах.
ITF W15 Монастир. Пары. Хард. Финал
Мария Берген (Украина) / Ксения Бандуровская (Польша) – Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) – 6:1, 2:6, [10:12]
22-летняя Мария Берген в седьмой раз сыграла в парном финале на турнире ITF и боролась за первый титул.
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