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ITF
14 октября 2023, 20:48 | Обновлено 14 октября 2023, 21:00
283
0

22-летняя украинка сыграла в финале парного разряда на турнире в Тунисе

Мария Берген не сумела взять трофей на 15-тысячнике в Монастире

14 октября 2023, 20:48 | Обновлено 14 октября 2023, 21:00
283
0
22-летняя украинка сыграла в финале парного разряда на турнире в Тунисе
Instagram. Мария Берген

Украинская теннисистка Мария Берген не сумела взять парный трофей на хардовом турнире серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

В финале украинка и ее напарница Ксения Бандуровская (Польша) уступили 1-му сеяному тандему Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) в трех сетах.

ITF W15 Монастир. Пары. Хард. Финал

Мария Берген (Украина) / Ксения Бандуровская (Польша) – Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) – 6:1, 2:6, [10:12]

22-летняя Мария Берген в седьмой раз сыграла в парном финале на турнире ITF и боролась за первый титул.

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Мария Берген ITF Монастир
Источник Sport.ua
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