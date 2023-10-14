22-летняя украинка сыграла в финале парного разряда на турнире в Тунисе

Украинская теннисистка Мария Берген не сумела взять парный трофей на хардовом турнире серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

В финале украинка и ее напарница Ксения Бандуровская (Польша) уступили 1-му сеяному тандему Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) в трех сетах.

ITF W15 Монастир. Пары. Хард. Финал

Мария Берген (Украина) / Ксения Бандуровская (Польша) – Эбигейл Амос (Великобритания) / Маренте Сийбесми (Нидерланды) – 6:1, 2:6, [10:12]

22-летняя Мария Берген в седьмой раз сыграла в парном финале на турнире ITF и боролась за первый титул.