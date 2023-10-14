ITF14 октября 2023, 20:34 | Обновлено 14 октября 2023, 20:44
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4-й титул в сезоне. Белинский взял парный трофей на 25-тысячнике в Грузии
Вячеслав и Илья Сницарь стали чемпионами турнира в Телави
14 октября 2023, 20:34 | Обновлено 14 октября 2023, 20:44
115
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Телави (Грузия).
В финале украинец и его напарник Илья Сницарь (Молдова) обыграли румынский тандем Владей Андрей Думитру / Николас Давид Ионел в двух сетах.
ITF M25 Телави. Пары. Грунт. Финал
Вячеслав Белинский (Украина) / Илья Сницарь (Молдова) – Владей Андрей Думитру (Румыния) / Николас Давид Ионел (Румыния) – 6:3, 6:0
19-летний Белинский выиграл 4-й парный титул в карьере. Все 4 трофея он завоевал в 2023 году.
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