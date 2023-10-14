Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 4-й титул в сезоне. Белинский взял парный трофей на 25-тысячнике в Грузии
ITF
14 октября 2023, 20:34 | Обновлено 14 октября 2023, 20:44
115
0

4-й титул в сезоне. Белинский взял парный трофей на 25-тысячнике в Грузии

Вячеслав и Илья Сницарь стали чемпионами турнира в Телави

14 октября 2023, 20:34 | Обновлено 14 октября 2023, 20:44
115
0
4-й титул в сезоне. Белинский взял парный трофей на 25-тысячнике в Грузии
Instagram. Илья Сницар и Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Телави (Грузия).

В финале украинец и его напарник Илья Сницарь (Молдова) обыграли румынский тандем Владей Андрей Думитру / Николас Давид Ионел в двух сетах.

ITF M25 Телави. Пары. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) / Илья Сницарь (Молдова) – Владей Андрей Думитру (Румыния) / Николас Давид Ионел (Румыния) – 6:3, 6:0

19-летний Белинский выиграл 4-й парный титул в карьере. Все 4 трофея он завоевал в 2023 году.

По теме:
Ваншельбойм в уик-энд остановился за шаг и за два до титула в Болгарии
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?
Илья Сницарь Вячеслав Белинский Николас Давид Йонел ITF Телави
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»
Футбол | 14 октября 2023, 18:45 5
Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»
Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»

Игрок оформил дебютный мяч за сборную

Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 14 октября 2023, 17:05 1
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Чжэн Циньвэнь сыграет в матче за трофей против Барборы Крейчиковой

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Футбол | 14.10.2023, 07:50
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14.10.2023, 19:01
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
12.10.2023, 21:59 2
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 44
Футбол
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
13.10.2023, 16:25 35
Футбол
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
12.10.2023, 21:50 5
Футбол
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем