КАЛИТВИНЦЕВ: «Было видно, что ребята переживали за конечный результат»
Наставник «Полесье» поделился впечатлениями о последнем матче сборной Украины
Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).
«Первые впечатления у меня не от матча, а от результата – и он супер! Что касается самой игры, то было видно, что ребята переживали за конечный результат, особенно после забитого мяча. Но наша команда очень организованно сыграла в обороне и имела предпосылки забивать еще – у македонцев был только один момент. Результат над нашей командой тяготел, но мы его достигли», – сказал Калитвинцев.
Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.
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