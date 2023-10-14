КАЛИТВИНЦЕВ: «Было видно, что ребята переживали за конечный результат»

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).

«Первые впечатления у меня не от матча, а от результата – и он супер! Что касается самой игры, то было видно, что ребята переживали за конечный результат, особенно после забитого мяча. Но наша команда очень организованно сыграла в обороне и имела предпосылки забивать еще – у македонцев был только один момент. Результат над нашей командой тяготел, но мы его достигли», – сказал Калитвинцев.