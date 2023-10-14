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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 20:43 | Обновлено 14 октября 2023, 20:59
1130
0

КАЛИТВИНЦЕВ: «Было видно, что ребята переживали за конечный результат»

Наставник «Полесье» поделился впечатлениями о последнем матче сборной Украины

14 октября 2023, 20:43 | Обновлено 14 октября 2023, 20:59
1130
0
КАЛИТВИНЦЕВ: «Было видно, что ребята переживали за конечный результат»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).

«Первые впечатления у меня не от матча, а от результата – и он супер! Что касается самой игры, то было видно, что ребята переживали за конечный результат, особенно после забитого мяча. Но наша команда очень организованно сыграла в обороне и имела предпосылки забивать еще – у македонцев был только один момент. Результат над нашей командой тяготел, но мы его достигли», – сказал Калитвинцев.

Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.

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Юрий Калитвинцев сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Украинский футбол
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