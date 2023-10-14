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  4. АЛИОСКИ: «Не готов сильно хвалить Трубина, мы просто пробивали в него»
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 19:52 | Обновлено 14 октября 2023, 20:02
1085
1

АЛИОСКИ: «Не готов сильно хвалить Трубина, мы просто пробивали в него»

Полузащитник македонской сборной рассказал об игре украинского голкипера

14 октября 2023, 19:52 | Обновлено 14 октября 2023, 20:02
1085
1
АЛИОСКИ: «Не готов сильно хвалить Трубина, мы просто пробивали в него»
УАФ. Анатолий Трубин

Полузащитник сборной Северной Македонии Эзган Алиоски поделился впечатлением от игры украинского голкипера Анатолия Трубина в матче отбора на Евро-2024.

«Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов совершил. Счастье было на его стороне. Он классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе Димитриевски... Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали у него и ему было просто это отбивать», – сказал Алиоски.

После завершения встречи болельщики выбрали Львом матча голкипера Анатолия Трубина.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Анатолий Трубин сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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AleksandrF
Для вратаря важно уметь выбирать правильную позицию, чтобы пробивали в него, а не только прыгать за мячем в другой угол ворот
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