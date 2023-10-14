АЛИОСКИ: «Не готов сильно хвалить Трубина, мы просто пробивали в него»
Полузащитник македонской сборной рассказал об игре украинского голкипера
Полузащитник сборной Северной Македонии Эзган Алиоски поделился впечатлением от игры украинского голкипера Анатолия Трубина в матче отбора на Евро-2024.
«Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов совершил. Счастье было на его стороне. Он классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе Димитриевски... Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали у него и ему было просто это отбивать», – сказал Алиоски.
После завершения встречи болельщики выбрали Львом матча голкипера Анатолия Трубина.
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