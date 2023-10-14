Благоя МИЛЕВСКИ: «Обе команды провели отличный поединок»
Тренер македонской сборной о матче с украинцами
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (0:2).
«Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей.
После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи», — заметил Милевский.
Ранее об этом матче высказался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
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