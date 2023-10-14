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  4. Благоя МИЛЕВСКИ: «Обе команды провели отличный поединок»
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 19:28 |
1566
1

Благоя МИЛЕВСКИ: «Обе команды провели отличный поединок»

Тренер македонской сборной о матче с украинцами

14 октября 2023, 19:28 |
1566
1
Благоя МИЛЕВСКИ: «Обе команды провели отличный поединок»
ffm.com.mk. Благоя Милевски

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (0:2).

«Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей.

После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи», — заметил Милевский.

Ранее об этом матче высказался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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Благоя Милевски сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Украинская ассоциация футбола
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c_a_p2
2-0 результат. А гру я не бачив 
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