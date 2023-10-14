ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»

Форвард сборной Украины по футболу Артём Довбик поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Прежде всего, хорошо, что мы победили. Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать. Все же голы за сборную – особые, но хорошо, что команда победила, и мы заработали три очка.

Атмосфера на матче была отличная, мы были заряжены на результат. Дальше нас ждет непростой матч с Мальтой. Работаем, разбираем соперника и настраиваемся только на победу», – сказал Довбик.

Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.