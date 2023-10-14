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  4. ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 19:17 |
733
2

ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»

Нападающий сборной Украины – о матче против Северной Македонии

14 октября 2023, 19:17 |
733
2
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артём Довбик

Форвард сборной Украины по футболу Артём Довбик поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Прежде всего, хорошо, что мы победили. Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать. Все же голы за сборную – особые, но хорошо, что команда победила, и мы заработали три очка.

Атмосфера на матче была отличная, мы были заряжены на результат. Дальше нас ждет непростой матч с Мальтой. Работаем, разбираем соперника и настраиваемся только на победу», – сказал Довбик.

Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 2
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zeka23
Нічого... На Мальті відірвешся)
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+1
ALM
Тому що дерев'яність нікуди не ділась. Були такі моменти - забивай, не хочу. Але ж не забив.
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0
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