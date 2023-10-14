Василий КОБИН: «Трубин и Судаков провели отличный матч»

Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Хочу поздравить все украинское футбольное сообщество с победой. Мы взяли три важных зачетных балла. Украина сразу с начала матча взяла игру под свой контроль, начали агрессивно, прессинговали, создали несколько моментов и забили гол. Позже соперник перехватил инициативу, пошел вперед всеми силами и создал нам проблемы, но Трубин себя отлично проявил и выручил команду.

Во втором тайме украинская сборная играла моментами по результату. Нужно отдать должное сопернику, потому что они неплохо выглядели. В первую очередь хочется отметить Трубина и Судакова, они провели отличный матч», – сказал Кобин.