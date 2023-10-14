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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 19:03 | Обновлено 14 октября 2023, 19:06
1049
0

Василий КОБИН: «Трубин и Судаков провели отличный матч»

Экс-защитник сборной Украины поделился впечатлениями о победе

14 октября 2023, 19:03 | Обновлено 14 октября 2023, 19:06
1049
0
Василий КОБИН: «Трубин и Судаков провели отличный матч»
ФК Минай. Василий Кобин

Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Хочу поздравить все украинское футбольное сообщество с победой. Мы взяли три важных зачетных балла. Украина сразу с начала матча взяла игру под свой контроль, начали агрессивно, прессинговали, создали несколько моментов и забили гол. Позже соперник перехватил инициативу, пошел вперед всеми силами и создал нам проблемы, но Трубин себя отлично проявил и выручил команду.

Во втором тайме украинская сборная играла моментами по результату. Нужно отдать должное сопернику, потому что они неплохо выглядели. В первую очередь хочется отметить Трубина и Судакова, они провели отличный матч», – сказал Кобин.

Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония Василий Кобин Анатолий Трубин Георгий Судаков
Источник УПЛ-ТВ
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