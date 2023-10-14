Василий КОБИН: «Трубин и Судаков провели отличный матч»
Экс-защитник сборной Украины поделился впечатлениями о победе
Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.
«Хочу поздравить все украинское футбольное сообщество с победой. Мы взяли три важных зачетных балла. Украина сразу с начала матча взяла игру под свой контроль, начали агрессивно, прессинговали, создали несколько моментов и забили гол. Позже соперник перехватил инициативу, пошел вперед всеми силами и создал нам проблемы, но Трубин себя отлично проявил и выручил команду.
Во втором тайме украинская сборная играла моментами по результату. Нужно отдать должное сопернику, потому что они неплохо выглядели. В первую очередь хочется отметить Трубина и Судакова, они провели отличный матч», – сказал Кобин.
Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.
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