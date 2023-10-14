Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных, покинул Украину и прибыл в родную для него Румынию.

78-летний специалист посетил тренировочный лагерь бухарестского «Рапида» - команды, которую тренировал в сезоне-1997/98 и 1999/2000.

Сообщается, что Луческу успел пообщаться с нынешним коучем «Рапида» 59-летним итальянцем Кристиано Бергоди, а также его ассистентами Богданом Лобонцом и Адрианом Йенчи. Двух последних Мирча успел потренировать еще в качестве игроков «Рапида».

Румынские СМИ также сообщают, что после вылета из еврокубков и Кубка Украины Мирча Луческу заверил президента «Динамо» Игоря Суркиса, что у киевской команды есть хорошие шансы на чемпионство в УПЛ в текущем сезоне.

Следующий матч «Динамо» проведет 22 октября против «Днепра-1».