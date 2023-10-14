Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ПЕРДУТА: «Ворскле достался соперник с кубковым характером»
Кубок Украины
14 октября 2023, 18:08 | Обновлено 14 октября 2023, 18:29
198
0

Игорь ПЕРДУТА: «Ворскле достался соперник с кубковым характером»

Капитан полтавчан рассказал о предстоящем противостоянии с «Оболонью»

14 октября 2023, 18:08 | Обновлено 14 октября 2023, 18:29
198
0
Игорь ПЕРДУТА: «Ворскле достался соперник с кубковым характером»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

В ¼ финала Кубка Украины по футболу нарушитель спокойствия – «Оболонь» – будет принимать «Ворсклу».

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об очередном оппоненте на кубковой дистанции.

«Оболонь уже можно вместе с «Полесьем» назвать открытием сезона, ведь они успевают успешно выступать сразу на двух фронтах: в чемпионате УПЛ и в кубковом розыгрыше. Чего стоит только победа «пивоваров» над киевским «Динамо» на пути в четвертьфинал.

Чем отличается «Оболонь»? Прежде всего, кубковым характером. Это благодаря ему пивовары пишут историю, ведь раньше они таких вершин не покоряли. Поэтому, без сомнения, нам достался достойный визави, к тому же играть придется на его поле. Однако это «Ворсклу» не должно пугать, ведь в чемпионате УПЛ мы уже побеждали в гостях «Шахтер» и «Верес». Так почему бы этого не сделать сейчас и в кубковом турнире?», – сказал Пердута.

Согласно жеребьевке, базовый день проведения четвертьфиналов – первое ноября.

Ранее стало известно, что четыре игрока «Ворсклы» еще продолжают восстановление после травм.

По теме:
Четыре игрока Ворсклы еще восстанавливаются после травм
Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»
Игорь Пердута Ворскла Полтава Оболонь Киев Кубок Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 16:37 4
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Футбол | 14 октября 2023, 09:46 9
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы

Возглавляет «гонку» лондонский «Арсенал»

«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Футбол | 14.10.2023, 03:48
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках
Футбол | 14.10.2023, 15:48
Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках
Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
12.10.2023, 17:04 48
Олимпийские игры
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50
Футбол
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
12.10.2023, 16:51 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем