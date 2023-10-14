Игорь ПЕРДУТА: «Ворскле достался соперник с кубковым характером»

В ¼ финала Кубка Украины по футболу нарушитель спокойствия – «Оболонь» – будет принимать «Ворсклу».

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об очередном оппоненте на кубковой дистанции.

«Оболонь уже можно вместе с «Полесьем» назвать открытием сезона, ведь они успевают успешно выступать сразу на двух фронтах: в чемпионате УПЛ и в кубковом розыгрыше. Чего стоит только победа «пивоваров» над киевским «Динамо» на пути в четвертьфинал.

Чем отличается «Оболонь»? Прежде всего, кубковым характером. Это благодаря ему пивовары пишут историю, ведь раньше они таких вершин не покоряли. Поэтому, без сомнения, нам достался достойный визави, к тому же играть придется на его поле. Однако это «Ворсклу» не должно пугать, ведь в чемпионате УПЛ мы уже побеждали в гостях «Шахтер» и «Верес». Так почему бы этого не сделать сейчас и в кубковом турнире?», – сказал Пердута.