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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 17:48 | Обновлено 14 октября 2023, 18:08
1067
0

ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола

Могли забивать Судаков и Яремчук

14 октября 2023, 17:48 | Обновлено 14 октября 2023, 18:08
1067
0
ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола
MEGOGO.

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Георгий Судаков на 81-й минуте нанес прекрасный удар с дальнего расстояния, но голкипер македонцев Столе Димитриевски спас свою команду. Второй раз вратарь эффектно сыграл на 87-й минуте после выстрела Романа Яремчука.

По состоянию на 90 минуту украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.

❗️ ВИДЕО. Вратарь македонцев дважды спас команду от гола

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Столе Димитриевски Георгий Судаков Роман Яремчук сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Sport.ua
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