ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола
Могли забивать Судаков и Яремчук
В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.
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Георгий Судаков на 81-й минуте нанес прекрасный удар с дальнего расстояния, но голкипер македонцев Столе Димитриевски спас свою команду. Второй раз вратарь эффектно сыграл на 87-й минуте после выстрела Романа Яремчука.
По состоянию на 90 минуту украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.
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