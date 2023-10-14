ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Георгий Судаков на 81-й минуте нанес прекрасный удар с дальнего расстояния, но голкипер македонцев Столе Димитриевски спас свою команду. Второй раз вратарь эффектно сыграл на 87-й минуте после выстрела Романа Яремчука.

По состоянию на 90 минуту украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.

❗️ ВИДЕО. Вратарь македонцев дважды спас команду от гола