ФОТО. Украина в Праге расправилась с командой Северной Македонии
Подопечные Сергея Реброва одержали третью победу в турнире
В субботу, 14 октября, сборная Украины в очередном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 годы встретилась с командой Северной Македонии.
В игре, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победили украинцы. В первом тайме подопечных Сергея Реброва вперед вывел Георгий Судаков, а в компенсированное время поединка перевес закрепил Александр Караваев.
Добившись победы, сборная Украины в таблице группы С занимает 2-е место, имея 10 очков. Лидирует команда Англии, у которой 13 очков.
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