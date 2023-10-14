ФОТО. Украина в Праге расправилась с командой Северной Македонии

В субботу, 14 октября, сборная Украины в очередном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 годы встретилась с командой Северной Македонии.

В игре, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победили украинцы. В первом тайме подопечных Сергея Реброва вперед вывел Георгий Судаков, а в компенсированное время поединка перевес закрепил Александр Караваев.

Добившись победы, сборная Украины в таблице группы С занимает 2-е место, имея 10 очков. Лидирует команда Англии, у которой 13 очков.