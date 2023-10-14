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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:15 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
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0

ФОТО. Украина в Праге расправилась с командой Северной Македонии

Подопечные Сергея Реброва одержали третью победу в турнире

14 октября 2023, 18:15 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
112
0
ФОТО. Украина в Праге расправилась с командой Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 октября, сборная Украины в очередном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 годы встретилась с командой Северной Македонии.

В игре, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победили украинцы. В первом тайме подопечных Сергея Реброва вперед вывел Георгий Судаков, а в компенсированное время поединка перевес закрепил Александр Караваев.

Добившись победы, сборная Украины в таблице группы С занимает 2-е место, имея 10 очков. Лидирует команда Англии, у которой 13 очков.

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Источник Sport.ua
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