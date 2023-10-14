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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 17:30 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
1152
0

ВИДЕО. Перекладина спасла македонцев после удара Матвиенко

Украинцы могли забить второй раз

14 октября 2023, 17:30 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
1152
0
ВИДЕО. Перекладина спасла македонцев после удара Матвиенко
MEGOGO.

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко имел прекрасную возможность забить. На 60-й минуте, после подачи углового Александром Зинченко Матвиенко пробил по воротам, но, к сожалению, мяч попал в перекладину.

По состоянию на 70-ю минуту украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.

❗️ Перекладина спасла македонцев после удара Матвиенко

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сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония Николай Матвиенко
Источник Sport.ua
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