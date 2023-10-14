Экс-игрок Зари: «Петраков – человек, который кидает много горбылей»

Бывший нападающий луганской «Зари» и юношеских сборных Украины Дмитрий Луканов рассказал о выступлениях под руководством Александра Петракова, который в свое время работал со сборными страны различных возрастов, а также тренировал национальную команду.

«Мои отношения с Петраковым сложились очень хорошо. После первого вызова в сборную он очень меня хвалил.

Петраков – это человек, который кидает много горбылей. Тактические разборы могли продолжаться по два часа. Каждого соперника он очень тщательно разбирал. Теории были веселые, он много шутил, атмосфера была хорошей», – признался Луканов, который из-за травмы завершил карьеру в 22 года.