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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 17:13 | Обновлено 14 октября 2023, 17:20
972
0

Экс-игрок Зари: «Петраков – человек, который кидает много горбылей»

Дмитрий Луканов – о выступлениях под руководством бывшего тренера сборной Украины

14 октября 2023, 17:13 | Обновлено 14 октября 2023, 17:20
972
0
Экс-игрок Зари: «Петраков – человек, который кидает много горбылей»
ФК Заря Луганск. Дмитрий Луканов

Бывший нападающий луганской «Зари» и юношеских сборных Украины Дмитрий Луканов рассказал о выступлениях под руководством Александра Петракова, который в свое время работал со сборными страны различных возрастов, а также тренировал национальную команду.

«Мои отношения с Петраковым сложились очень хорошо. После первого вызова в сборную он очень меня хвалил.

Петраков – это человек, который кидает много горбылей. Тактические разборы могли продолжаться по два часа. Каждого соперника он очень тщательно разбирал. Теории были веселые, он много шутил, атмосфера была хорошей», – признался Луканов, который из-за травмы завершил карьеру в 22 года.

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Александр Петраков
Источник Украинский футбол
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