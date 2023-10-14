14 октября в Праге, столице Чехии, прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE