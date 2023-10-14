14.10.2023 16:00 – FT 2 : 0
Чемпионат Европы14 октября 2023, 18:15 |
1817
0
Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
14 октября в Праге, столице Чехии, прошел матч квалификации Евро-2024
14 октября 2023, 18:15 |
1817
0
14 октября в Праге, столице Чехии, прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
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