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Евро
УКРАИНА
14.10.2023 16:00 – FT 2 : 0
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:15 |
1817
0

Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

14 октября в Праге, столице Чехии, прошел матч квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 18:15 |
1817
0
Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

14 октября в Праге, столице Чехии, прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Сев. Македония. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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