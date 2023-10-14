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  4. Сачко проиграл в 1-м раунде квалификации турнира АТР 250 в Стокгольме
ATP
14 октября 2023, 17:15 |
14
0

Сачко проиграл в 1-м раунде квалификации турнира АТР 250 в Стокгольме

Виталий в двух сетах проиграл Павлу Котову

14 октября 2023, 17:15 |
14
0
Сачко проиграл в 1-м раунде квалификации турнира АТР 250 в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) завершил выступления на турнире серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах уступил Павлу Котову (АТР 103) за 2 часа и 7 минут.

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. Квалификация

Павел Котов – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча теннисистов. Сачко проиграл оба поединка.

Украинец в третий раз выступил в отборочной сетке соревнований на уровне основного Тура. В мае Сачко пробился в основу в Женеве, а в августе проиграл в первом раунде квалификации US Open.

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Павел Котов Виталий Сачко ATP Стокгольм
Источник Sport.ua
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