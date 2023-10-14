Сачко проиграл в 1-м раунде квалификации турнира АТР 250 в Стокгольме
Виталий в двух сетах проиграл Павлу Котову
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) завершил выступления на турнире серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах уступил Павлу Котову (АТР 103) за 2 часа и 7 минут.
АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. Квалификация
Павел Котов – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 7:6 (7:4)
Это была вторая встреча теннисистов. Сачко проиграл оба поединка.
Украинец в третий раз выступил в отборочной сетке соревнований на уровне основного Тура. В мае Сачко пробился в основу в Женеве, а в августе проиграл в первом раунде квалификации US Open.
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