ФОТО. Анатолий Трубин спас сборную Украины

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Анатолий Трубин спас украинскую сборную на 37-й минуте. Вингер македонцев Стефан Ашковски пробил с острого угла из-под защитника, но украинский страж ворот не подвел и совершил сейв.

После первого тайма украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.

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