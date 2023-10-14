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  4. ФОТО. Анатолий Трубин спас сборную Украины
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:52 |
1034
2

ФОТО. Анатолий Трубин спас сборную Украины

Украинский страж ворот совершил сейв на 37-й минуте

14 октября 2023, 16:52 |
1034
2
ФОТО. Анатолий Трубин спас сборную Украины
MEGOGO.

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Анатолий Трубин спас украинскую сборную на 37-й минуте. Вингер македонцев Стефан Ашковски пробил с острого угла из-под защитника, но украинский страж ворот не подвел и совершил сейв.

После первого тайма украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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inspekcha85
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fifa2020
Трубін тепер на найближчі 10 років наш №1
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