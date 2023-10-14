ФОТО. Анатолий Трубин спас сборную Украины
Украинский страж ворот совершил сейв на 37-й минуте
В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.
Анатолий Трубин спас украинскую сборную на 37-й минуте. Вингер македонцев Стефан Ашковски пробил с острого угла из-под защитника, но украинский страж ворот не подвел и совершил сейв.
После первого тайма украинская команда ведет в счете благодаря точному удару Георгия Судакова.
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