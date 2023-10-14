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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:47 | Обновлено 14 октября 2023, 16:51
594
1

ВИДЕО. Как перед матчем в Праге исполнялся Гимн Украины

Сергей Танчинец прекрасно спел перед стартом поединка с Северной Македонией

14 октября 2023, 16:47 | Обновлено 14 октября 2023, 16:51
594
1
ВИДЕО. Как перед матчем в Праге исполнялся Гимн Украины
УАФ

14 октября в 16:00 проходит матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играют на стадионе Epet Arena в Праге.

Перед матчем традиционно команды исполнили национальные гимны. Гимн Украины исполнил солист группы "Без ограничений" Сергей Танчинец. Ему подпевали футболисты национальной команды, тренерский штаб и болельщики на стадионе.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)

Украина - Северная Македония - 1:0 (1-й тайм)
Гол: Судаков, 30

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Roman serhi
Ху...во гимн поют..То Джамала поиздевалась... Теперь это чудо..
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