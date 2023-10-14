ВИДЕО. Как перед матчем в Праге исполнялся Гимн Украины
Сергей Танчинец прекрасно спел перед стартом поединка с Северной Македонией
14 октября в 16:00 проходит матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играют на стадионе Epet Arena в Праге.
Перед матчем традиционно команды исполнили национальные гимны. Гимн Украины исполнил солист группы "Без ограничений" Сергей Танчинец. Ему подпевали футболисты национальной команды, тренерский штаб и болельщики на стадионе.
Квалификация Евро-2024
Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)
Украина - Северная Македония - 1:0 (1-й тайм)
Гол: Судаков, 30
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