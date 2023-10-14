Украина. Премьер лига14 октября 2023, 16:28 |
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Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Валерий Бондарь скоро вернется на поле
14 октября 2023, 16:28 |
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Основной защитник «Шахтера» Валерий Бондарь почти восстановился после травмы и должен вернуться к тренировкам после паузы на матчи сборных.
Игрок получил серьезную травму в матче 1-го тура чемпионата Украины, пропустив старт команды в Лиге чемпионов. Из-за травмы Бондаря клуб подписал Дмитрия Чигринского.
«Шахтер» 21 октября сыграет против ЛНЗ.
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