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  4. Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 16:28 |
467
0

Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы

Валерий Бондарь скоро вернется на поле

14 октября 2023, 16:28 |
467
0
Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Основной защитник «Шахтера» Валерий Бондарь почти восстановился после травмы и должен вернуться к тренировкам после паузы на матчи сборных.

Игрок получил серьезную травму в матче 1-го тура чемпионата Украины, пропустив старт команды в Лиге чемпионов. Из-за травмы Бондаря клуб подписал Дмитрия Чигринского.

«Шахтер» 21 октября сыграет против ЛНЗ.

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Шахтер Донецк Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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