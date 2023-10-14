Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы

Основной защитник «Шахтера» Валерий Бондарь почти восстановился после травмы и должен вернуться к тренировкам после паузы на матчи сборных.

Игрок получил серьезную травму в матче 1-го тура чемпионата Украины, пропустив старт команды в Лиге чемпионов. Из-за травмы Бондаря клуб подписал Дмитрия Чигринского.

«Шахтер» 21 октября сыграет против ЛНЗ.