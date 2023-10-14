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  4. Мудрик не реализовал отличный голевой шанс на 16-й минуте
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:29 |
677
0

Мудрик не реализовал отличный голевой шанс на 16-й минуте

Вингер «Челси» мог быстро открывать счет

14 октября 2023, 16:29 |
677
0
Мудрик не реализовал отличный голевой шанс на 16-й минуте
MEGOGO

14 октября в 16:00 проходит матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играют на стадионе Epet Arena в Праге.

На 16-й минуте матча вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил свободное пространство на левом фланге и ворвался в штрафную площадь. К сожалению, Михаилу пришлось бить с острого угла. В итоге, он попал в македонского голкипера Столе Димитриевски.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)

Украина – Северная Македония – 0:0 (1-й тайм)

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Sport.ua
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