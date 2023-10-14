Мудрик не реализовал отличный голевой шанс на 16-й минуте

14 октября в 16:00 проходит матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играют на стадионе Epet Arena в Праге.

На 16-й минуте матча вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил свободное пространство на левом фланге и ворвался в штрафную площадь. К сожалению, Михаилу пришлось бить с острого угла. В итоге, он попал в македонского голкипера Столе Димитриевски.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)

Украина – Северная Македония – 0:0 (1-й тайм)