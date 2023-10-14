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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:22 | Обновлено 14 октября 2023, 16:39
189
0

Украинская бригада судей получила назначение на матч отбора Евро-2024

Виктор Копиевский и Ко рассудят Сан-Марино и Данию

14 октября 2023, 16:22 | Обновлено 14 октября 2023, 16:39
189
0
Украинская бригада судей получила назначение на матч отбора Евро-2024
УПЛ. Виктор Копиевский

Украинские арбитры во главе с Виктором Копиевским будут судить матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Сан-Марино и Дании, который состоится 17 октября.

Копиевскому на линиях будут помогать Александр Жуков и Владимир Высоцкий.

Резервный арбитр – Виталий Романов.

Сборная Сан-Марино в таблице группы Н занимает 6-е место с нулем набранных очков. Дания идет на 2-й позиции с 13 очками. Она по дополнительным показателям уступает лидерство сборной Словении.

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Виктор Копиевский Евро-2024 сборная Сан-Марино по футболу сборная Дании по футболу
Источник УЕФА
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