Чемпионат Европы14 октября 2023, 16:22 | Обновлено 14 октября 2023, 16:39
189
0
Украинская бригада судей получила назначение на матч отбора Евро-2024
Виктор Копиевский и Ко рассудят Сан-Марино и Данию
14 октября 2023, 16:22 | Обновлено 14 октября 2023, 16:39
189
0
Украинские арбитры во главе с Виктором Копиевским будут судить матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Сан-Марино и Дании, который состоится 17 октября.
Копиевскому на линиях будут помогать Александр Жуков и Владимир Высоцкий.
Резервный арбитр – Виталий Романов.
Сборная Сан-Марино в таблице группы Н занимает 6-е место с нулем набранных очков. Дания идет на 2-й позиции с 13 очками. Она по дополнительным показателям уступает лидерство сборной Словении.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2023, 18:40 2
Известное издание составило свой рейтинг
Футбол | 14 октября 2023, 16:28 0
Валерий Бондарь скоро вернется на поле
Футбол | 14.10.2023, 00:15
Футбол | 14.10.2023, 14:59
Футбол | 14.10.2023, 13:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.10.2023, 11:10 149
12.10.2023, 23:41 2
12.10.2023, 17:04 48
14.10.2023, 07:50
12.10.2023, 22:38 5
13.10.2023, 16:25 35
12.10.2023, 23:23 28
12.10.2023, 18:31 1