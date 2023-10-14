Будет ли сотня? Степаненко – в топ-8 по количеству матчей за сборную
Хавбек остается важным исполнителем
Матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии стал 80-м для хавбека сборной Украины Тараса Степаненко. Игрок находится в топ-8 по количеству матчей в сборной (топ-9, если учитывать Анатолия Тимощука).
Среди действующих игроков сборной именно Степаненко ближе всех к тому, чтобы добраться до отметки в 100 матчей в национальной команде.
Рекордсменом остается Андрей Ярмоленко, который пропускает встречу с Северной Македонией из-за травмы. У вингера уже 116 матчей в сборной.
Тарас Степаненко ‒ матч №80 за #збірна #UKRMKD #Euro2024— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 14, 2023
Це більше, ніж у Реброва (75), Вороніна (74), Гусина (71) та менше, ніж у Коноплянки (87).#Степаненко посідає дев’яте місце в списку тих, хто найбільше зіграв за збірну України.
У дебюті – ТМ зі Швейцарією – відразу гол. pic.twitter.com/bEGTPKbGhG
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