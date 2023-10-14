Будет ли сотня? Степаненко – в топ-8 по количеству матчей за сборную

Матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии стал 80-м для хавбека сборной Украины Тараса Степаненко. Игрок находится в топ-8 по количеству матчей в сборной (топ-9, если учитывать Анатолия Тимощука).

Среди действующих игроков сборной именно Степаненко ближе всех к тому, чтобы добраться до отметки в 100 матчей в национальной команде.

Рекордсменом остается Андрей Ярмоленко, который пропускает встречу с Северной Македонией из-за травмы. У вингера уже 116 матчей в сборной.