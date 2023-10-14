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  4. Будет ли сотня? Степаненко – в топ-8 по количеству матчей за сборную
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:10 |
564
1

Будет ли сотня? Степаненко – в топ-8 по количеству матчей за сборную

Хавбек остается важным исполнителем

14 октября 2023, 16:10 |
564
1
Будет ли сотня? Степаненко – в топ-8 по количеству матчей за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии стал 80-м для хавбека сборной Украины Тараса Степаненко. Игрок находится в топ-8 по количеству матчей в сборной (топ-9, если учитывать Анатолия Тимощука).

Среди действующих игроков сборной именно Степаненко ближе всех к тому, чтобы добраться до отметки в 100 матчей в национальной команде.

Рекордсменом остается Андрей Ярмоленко, который пропускает встречу с Северной Македонией из-за травмы. У вингера уже 116 матчей в сборной.

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сборная Украины по футболу Тарас Степаненко Украина - Северная Македония
Источник Sport.ua
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Boka
Про Тимощука взагалі не треба згадувати. Забудьте Толіка
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