ШОВКОВСКИЙ: «Должность тренера открыла для меня мир футбола по новой»

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский рассказал о своем увлечении футболом, и о своей тренерской карьере.

«Когда я впервые встал в ворота, я грезил этой «игрой номер один во всем мире» и даже не мечтал, что буду защищать цвета самого известного клуба восточной Европы и стану игроком с наибольшим количеством матчей, сыгранным за «Динамо». С тех пор прошло много лет… Сегодня я уже в новой роли – роли тренера. Эта должность открыла и продолжает открывать для меня мир футбола в новом качестве.

Игра миллионов всегда была для меня больше чем просто игра. Это жизненная философия, где каждая тренировка и каждый матч как маленькая жизнь, которую ты можешь прожить только один раз. И я рад, что теперь могу быть наставником для тех, кто верит в свои мечты так же сильно и неотвратимо, как я верил в свои», – рассказал Шовковский в своем Instagram.

Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год и выиграл 31 титул. Сейчас бывший страж ворот занимает должность ассистента главного тренера «Динамо».

Ранее Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время.