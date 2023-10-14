Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Должность тренера открыла для меня мир футбола по новой»
Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 21:18 | Обновлено 14 октября 2023, 21:19
379
1

ШОВКОВСКИЙ: «Должность тренера открыла для меня мир футбола по новой»

Экс-голкипер – о жизни после игровой карьеры

14 октября 2023, 21:18 | Обновлено 14 октября 2023, 21:19
379
1
ШОВКОВСКИЙ: «Должность тренера открыла для меня мир футбола по новой»
УАФ. Александр Шовковский

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский рассказал о своем увлечении футболом, и о своей тренерской карьере.

«Когда я впервые встал в ворота, я грезил этой «игрой номер один во всем мире» и даже не мечтал, что буду защищать цвета самого известного клуба восточной Европы и стану игроком с наибольшим количеством матчей, сыгранным за «Динамо». С тех пор прошло много лет… Сегодня я уже в новой роли – роли тренера. Эта должность открыла и продолжает открывать для меня мир футбола в новом качестве.

Игра миллионов всегда была для меня больше чем просто игра. Это жизненная философия, где каждая тренировка и каждый матч как маленькая жизнь, которую ты можешь прожить только один раз. И я рад, что теперь могу быть наставником для тех, кто верит в свои мечты так же сильно и неотвратимо, как я верил в свои», – рассказал Шовковский в своем Instagram.

Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год и выиграл 31 титул. Сейчас бывший страж ворот занимает должность ассистента главного тренера «Динамо».

Ранее Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время.

По теме:
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Сергей СИДОРЧУК: «У Динамо есть все для чемпионства. Переживаю за команду»
Александр Шовковский Динамо Киев
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 16:37 4
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024
Футбол | 14 октября 2023, 21:01 0
Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024
Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024

Беньямин Шешко оформил дубль, а игра завершилась со счетом 3:0

Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Футбол | 14.10.2023, 20:06
Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Из вратарей никогда не было ярких тренеров. Или я ошибаюсь?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50
Футбол
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
12.10.2023, 16:51 1
Теннис
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 45
Футбол
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 44
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем