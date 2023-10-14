Антонио КОНТЕ: «Когда я вернусь в футбол, всем станет очень сложно»
Итальянский специалист очень уверен в себе
Бывший главный тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте очень уверен в том, что будет достигать успехов после возвращения к тренерской работе:
«Когда я вернусь к работе, всем остальным станет очень трудно. Я готов побороться. После работы в «Тоттенхэме» я пообещал семье, что буду проводить с ними больше времени. Это был мой выбор. Но однажды я вернусь. Хочу тренировать команду, которая недавно что-то выигрывала».
Напомним, недавно появлялись слухи, что руководство «Наполи» связывалось с 54-летним итальянцем относительно возможного сотрудничества, но Антонио опроверг эту информацию.
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