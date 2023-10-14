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WTA
14 октября 2023, 14:41 | Обновлено 14 октября 2023, 14:47
261
0

Известны участницы финала на турнире в Сеуле

Шанс на трофей имеет лидер посева

14 октября 2023, 14:41 | Обновлено 14 октября 2023, 14:47
261
0
Известны участницы финала на турнире в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

14 октября сыграны полуфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

Американка Джессика Пегула, которая является первым номером турнира, добилась убедительной победы в двух сетах над Яниной Викмайер из Бельгии.

В другом противостоянии полуфинала китаянка Юань Юэ смога в трех сетах доказать свой перевес над Эминой Бекташ из США.

WTA 250 Сеул. 1/2 финала

Джессика Пегула (США, 1) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:3

Юань Юэ (Китай) – Эмина Бекташ (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

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WTA Сеул Джессика Пегула Янина Викмайер
Источник Sport.ua
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