Джек Уилшир может возглавить взрослую команду
В услугах бывшего игрока «Арсенала» заинтересован «Колорадо Рэпидс»
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может возглавить американский «Колорадо Рэпидс», сообщает британское издание Evening Standard.
Сейчас 31-летний англичанин тренирует команду «Арсенала» U-18 и демонстрирует с ней неплохие результаты. Например, в прошлом году под его руководством юные «канониры» дошли до финала Кубка Англии.
Джек Уилшир счастлив в «Арсенале», но не скрывает своего желания когда-то начать работать главным тренером на взрослом уровне.
«Колорадо Репидс» является одной из худших команд в этом сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.
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