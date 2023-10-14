Джек Уилшир может возглавить взрослую команду

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может возглавить американский «Колорадо Рэпидс», сообщает британское издание Evening Standard.

Сейчас 31-летний англичанин тренирует команду «Арсенала» U-18 и демонстрирует с ней неплохие результаты. Например, в прошлом году под его руководством юные «канониры» дошли до финала Кубка Англии.

Джек Уилшир счастлив в «Арсенале», но не скрывает своего желания когда-то начать работать главным тренером на взрослом уровне.

«Колорадо Репидс» является одной из худших команд в этом сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.