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Англия
14 октября 2023, 14:30 | Обновлено 14 октября 2023, 14:39
310
0

Джек Уилшир может возглавить взрослую команду

В услугах бывшего игрока «Арсенала» заинтересован «Колорадо Рэпидс»

14 октября 2023, 14:30 | Обновлено 14 октября 2023, 14:39
310
0
Джек Уилшир может возглавить взрослую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Уилшир

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может возглавить американский «Колорадо Рэпидс», сообщает британское издание Evening Standard.

Сейчас 31-летний англичанин тренирует команду «Арсенала» U-18 и демонстрирует с ней неплохие результаты. Например, в прошлом году под его руководством юные «канониры» дошли до финала Кубка Англии.

Джек Уилшир счастлив в «Арсенале», но не скрывает своего желания когда-то начать работать главным тренером на взрослом уровне.

«Колорадо Репидс» является одной из худших команд в этом сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.

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Колорадо Рэпидс Джек Уилшир Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Major League Soccer (MLS)
Источник Evening Standard
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