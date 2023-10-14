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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Я не думаю о будущем»
Саудовская Аравия
14 октября 2023, 14:13 |
518
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Я не думаю о будущем»

Легендарный игрок рассказал о планах в сборной Португалии

14 октября 2023, 14:13 |
518
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не думаю о будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах в национальной команде:

«Я не думаю о будущем, я думаю только о коротком промежутке времени и всегда стараюсь наслаждаться моментом. Мне нравится играть за национальную сборную. Мы хорошо сыграли и квалифицировались на Евро-2024 благодаря замечательной команде и замечательному тренеру, Роберто Мартинесу».

Сборная Португалии возглавляет свою квалификационную группу с 21 очком в 7 матчах. Отрыв от 3-го места за 3 тура до конца составляет 10 очков, следовательно Португалия уже является участницей Евро-2024.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес Евро-2024
Источник Фабрицио Романо
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