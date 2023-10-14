Криштиану РОНАЛДУ: «Я не думаю о будущем»

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах в национальной команде:

«Я не думаю о будущем, я думаю только о коротком промежутке времени и всегда стараюсь наслаждаться моментом. Мне нравится играть за национальную сборную. Мы хорошо сыграли и квалифицировались на Евро-2024 благодаря замечательной команде и замечательному тренеру, Роберто Мартинесу».

Сборная Португалии возглавляет свою квалификационную группу с 21 очком в 7 матчах. Отрыв от 3-го места за 3 тура до конца составляет 10 очков, следовательно Португалия уже является участницей Евро-2024.