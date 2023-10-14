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WTA
14 октября 2023, 14:02 | Обновлено 14 октября 2023, 14:14
25
0

Определились финалистки на турнире в Гонконге

Сеянным теннисисткам в полуфинале не повезло

14 октября 2023, 14:02 | Обновлено 14 октября 2023, 14:14
25
0
Определились финалистки на турнире в Гонконге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Тревизан

14 октября состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.

Канадка Лейла Фернандес добилась победы в двух сетах над Анной Блинковой, которая имела пятый номер посева.

В другой паре полуфиналисток также не повезло сеянной – ею была Мартина Тревизан. Итальянку с шестым номером посева также в двух сетах обыграла Катерина Синякова из Чехии.

WTA 250 Гонконг. 1/2 финала

Лейла Фернандес (Канада) – Анна Блинкова (5) – 6:2, 7:5

Мартина Тревизан (Италия, 6) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 2:6

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WTA Гонконг видео Катерина Синякова Лейла Фернандес Анна Блинкова Мартина Тревизан
Источник Sport.ua
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