Определились финалистки на турнире в Гонконге

14 октября состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.

Канадка Лейла Фернандес добилась победы в двух сетах над Анной Блинковой, которая имела пятый номер посева.

В другой паре полуфиналисток также не повезло сеянной – ею была Мартина Тревизан. Итальянку с шестым номером посева также в двух сетах обыграла Катерина Синякова из Чехии.

WTA 250 Гонконг. 1/2 финала

Лейла Фернандес (Канада) – Анна Блинкова (5) – 6:2, 7:5

Мартина Тревизан (Италия, 6) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 2:6