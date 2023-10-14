Олег ФЕДОРЧУК: «Украинцам в Праге нужен быстрый гол»

14 октября Национальная сборная Украины по футболу проведет в Праге очередной поединок отбора на Евро-2024 с Северной Македонией.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук рассказал, что может помочь украинским футболистам одержать верх в столице Чехии:

– Каких-либо сюрпризов в тактике от наставника номинальных хозяев Сергея Реброва не следует ожидать. Начнём с традиционных 4-2-3-1, а в наступлении возьмем на вооружение 4-3-3. Единственное, что беспокоит, так это кто заменит Ярмоленко и Цыганкова, которых будет очень не хватать.

– Известные в прошлом футболисты Виталий Косовский и Иван Гецко в комментариях Sport.ua отмечали, что Ребров остановит свой выбор на ком-то из тройки: Мудрик, Караваев, Малиновский.

– Мудрик – да, а вот Малиновский и Караваев, скорее, могут выйти на замену. Им не хватает интенсивности на все 90 минут. Я доверил бы место на правом фланге Зубкову, который не только мобильный, но и агрессивный игрок.

– Исполнителей на другие позиции в нашем стартовом составе легко предусмотреть.

– Это свидетельствует, что Реброву уже удалось стабилизировать состав и он определился с игроками, на которых может рассчитывать в ближайшее время.

– По вашему мнению, уже чувствуется «рука» Реброва в руководстве сборной?

– «Рука» здесь не совсем уместно. Я бы сказал подход в руководстве процессом. Из действий Реброва чувствуется, что он пришел надолго, взять хотя бы в пример системность функционирования всех сборных, в частности, их настройку на одну тактическую схему. Хотя, мне кажется, даже выдающемуся тренеру, которому доверили сборную, тяжело за те 3-4 дня, которые ему дают для подготовки, внести что-то свое. Здесь главное не ошибиться в отслеживании игроков на клубном уровне и потом доводить до ума уже те наработки, которые использовались его предшественниками, или те схемы, на которых он собирается делать ставку. Кстати, этот отборочный цикл во главе сборной Ребров начал, как говорится, с колес и у него есть опция для риска, но он пока ею не пользуется. Судите сами. Если журналисты, эксперты еще до матча называют на 80-90 процентов стартовый старт, который выйдет сегодня в Праге, то понятно, что Реброву не до экспериментов. В конце концов и турнирное положение заставляет делать ставку на испытанных бойцов. Ведь в Праге желательно побеждать.

– Тогда, по вашему мнению, кто в Праге сыграет на позиции чистого нападающего? Опытный Яремчук?

– Нет, в нынешнем состоянии Роман не дает в наступательных операциях скорости. Думаю, что больше шансов сегодня сыграть впереди у Довбика или Ваната. Все же я склоняюсь, что выбор остановят на новичке «Жироны».

– Что сегодня нужно нашей сборной продемонстрировать, чтобы получить такие желанные три очка?

– Постараться забить быстрый гол. Тогда будет проще контратаковать, когда гости пойдут большими силами отыгрываться. Далее – игровая дисциплина, функциональная подготовка. Ну и еще улыбка Фортуны, хотя с ней могут возникнуть проблемы, ведь наш запас удачи мог быть исчерпан в матче этих сборных в первом круге. Я хотел бы ошибиться, но есть ощущение, что в Праге все закончится результативной ничьей.

– И что тогда?

– Это, кстати, не самый плохой вариант. Шансы пробиться на Евро-2024 еще останутся.