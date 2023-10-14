Вест Хэм намерен в январе приобрести Магуайра

Лондонский «Вест Хэм» не отказывается от планов подписать центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

В трансфере 30-летнего Магуайра заинтересован главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Кроме того, а в январе в чемпионат Саудовской Аравии может уйти нынешний защитник лондонского клуба Курт Зума.

Летом «Вест Хэм» уже вел переговоры по поводу трансфера Магуайра, однако сам защитник захотел остаться в «Манчестер Юнайтед» и попробовать перезагрузить свою карьеру.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сыграл четыре матча, в которых сделал одну результативную передачу.