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  4. Вест Хэм намерен в январе приобрести Магуайра
Англия
14 октября 2023, 08:37 | Обновлено 14 октября 2023, 08:48
115
1

Вест Хэм намерен в январе приобрести Магуайра

Лондонский клуб не отказывается от планов подписать центрального защитника Манчестер Юнайтед

14 октября 2023, 08:37 | Обновлено 14 октября 2023, 08:48
115
1
Вест Хэм намерен в январе приобрести Магуайра
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Лондонский «Вест Хэм» не отказывается от планов подписать центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

В трансфере 30-летнего Магуайра заинтересован главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Кроме того, а в январе в чемпионат Саудовской Аравии может уйти нынешний защитник лондонского клуба Курт Зума.

Летом «Вест Хэм» уже вел переговоры по поводу трансфера Магуайра, однако сам защитник захотел остаться в «Манчестер Юнайтед» и попробовать перезагрузить свою карьеру.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сыграл четыре матча, в которых сделал одну результативную передачу.

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Вест Хэм Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы АПЛ трансферы
Источник ESPN
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