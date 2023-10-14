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  4. Завацкая сыграет на турнире в Монастире, Сачко выступит в Стокгольме
WTA
14 октября 2023, 03:04 |
13
0

Завацкая сыграет на турнире в Монастире, Сачко выступит в Стокгольме

Катарина на старте встретится с Деспиной Папамихаил, Виталий сыграет против Павла Котова

14 октября 2023, 03:04 |
13
0
Завацкая сыграет на турнире в Монастире, Сачко выступит в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 169) и украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) узнали соперников на старте квалификации турниров WTA 250 и АТР 250 соотвественно.

В 1-м раунде отбора к соревнованиям в Монастире (Тунис) Катарина сыграет против Деспины Папамихаил (Греция, WTA 207). Это будет третья встреча девушек. Счет равный.

Сачко на старте квалификации турнира в Стокгольме (Швеция) встретится с представителем страны-терорриста Павлом Котовым (АТР 103). Это будет вторая встреча теннисистов. В 2021 году Виталий снялся с поединка против Котова после проигранного первого сета на челленджере в Форли.

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Виталий Сачко Катарина Завацкая Деспина Папамихаил Павел Котов WTA Монастир ATP Стокгольм
Источник Sport.ua
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