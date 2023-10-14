Завацкая сыграет на турнире в Монастире, Сачко выступит в Стокгольме

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 169) и украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) узнали соперников на старте квалификации турниров WTA 250 и АТР 250 соотвественно.

В 1-м раунде отбора к соревнованиям в Монастире (Тунис) Катарина сыграет против Деспины Папамихаил (Греция, WTA 207). Это будет третья встреча девушек. Счет равный.

Сачко на старте квалификации турнира в Стокгольме (Швеция) встретится с представителем страны-терорриста Павлом Котовым (АТР 103). Это будет вторая встреча теннисистов. В 2021 году Виталий снялся с поединка против Котова после проигранного первого сета на челленджере в Форли.