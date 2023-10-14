Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
13 октября состоялись матчи квалификации молодежного чемпионата Европы 2025
13 октября состоялись матчи квалификации Евро-2025 U-21.
Португалия разгромила беларусь со счетом 6:1.
Германия в поединке с 5 голами обыграла Болгарию.
Франция на 90+2-й минуте вырвала победу у Боснии и Герцеговины, а Турция разгромила Сан-Мариной со счетом 5:0.
Евро-2025 U-21. Квалификация
Результаты дня, 13 октября:
- Латвия U-21 – Ирландия U-21 – 1:2
- Греция U-21 – Хорватия U-21 – 2:2
- Финляндия U-21 – Албания U-21 – 4:1
- Кипр U-21 – Словения U-21 – 0:3
- Мальта U-21 – Бельгия U-21 – 0:2
- Чехия U-21 – Уэльс U-21 – 1:1
- Швеция U-21 – Молдова U-21 – 4:0
- Болгария U-21 – Германия U-21 – 2:3
- Босния и Герцеговина U-21 – Франция U-21 – 1:2
- Португалия U-21 – беларусь U-21 – 6:1
- Турция U-21 – Сан-Марино U-21 – 5:0
- Швейцария U-21 – Черногория U-21 – 4:2
- Румыния U-21 – Армения U-21 – 2:0
- Шотландия U-21 – Венгрия U-21 – 3:1
Турнирная таблица группы А
Турнирная таблица группы В
Турнирная таблица группы С
Турнирная таблица группы D
Турнирная таблица группы E
Турнирная таблица группы F
Турнирная таблица группы G
Турнирная таблица группы H
Турнирная таблица группы I
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