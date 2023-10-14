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Молодежные турниры
14 октября 2023, 05:45 | Обновлено 14 октября 2023, 06:01
741
0

Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение

13 октября состоялись матчи квалификации молодежного чемпионата Европы 2025

14 октября 2023, 05:45 | Обновлено 14 октября 2023, 06:01
741
0
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
УЕФА

13 октября состоялись матчи квалификации Евро-2025 U-21.

Португалия разгромила беларусь со счетом 6:1.

Германия в поединке с 5 голами обыграла Болгарию.

Франция на 90+2-й минуте вырвала победу у Боснии и Герцеговины, а Турция разгромила Сан-Мариной со счетом 5:0.

Евро-2025 U-21. Квалификация

Результаты дня, 13 октября:

  • Латвия U-21 – Ирландия U-21 – 1:2
  • Греция U-21 – Хорватия U-21 – 2:2
  • Финляндия U-21 – Албания U-21 – 4:1
  • Кипр U-21 – Словения U-21 – 0:3
  • Мальта U-21 – Бельгия U-21 – 0:2
  • Чехия U-21 – Уэльс U-21 – 1:1
  • Швеция U-21 – Молдова U-21 – 4:0
  • Болгария U-21 – Германия U-21 – 2:3
  • Босния и Герцеговина U-21 – Франция U-21 – 1:2
  • Португалия U-21 – беларусь U-21 – 6:1
  • Турция U-21 – Сан-Марино U-21 – 5:0
  • Швейцария U-21 – Черногория U-21 – 4:2
  • Румыния U-21 – Армения U-21 – 2:0
  • Шотландия U-21 – Венгрия U-21 – 3:1

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В

Турнирная таблица группы С

Турнирная таблица группы D

Турнирная таблица группы E

Турнирная таблица группы F

Турнирная таблица группы G

Турнирная таблица группы H

Турнирная таблица группы I

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Источник Sport.ua
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