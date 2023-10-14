Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение

13 октября состоялись матчи квалификации Евро-2025 U-21.

Португалия разгромила беларусь со счетом 6:1.

Германия в поединке с 5 голами обыграла Болгарию.

Франция на 90+2-й минуте вырвала победу у Боснии и Герцеговины, а Турция разгромила Сан-Мариной со счетом 5:0.

Евро-2025 U-21. Квалификация

Результаты дня, 13 октября:

Латвия U-21 – Ирландия U-21 – 1:2

– 1:2 Греция U-21 – Хорватия U-21 – 2:2

Финляндия U-21 – Албания U-21 – 4:1

– Албания U-21 – 4:1 Кипр U-21 – Словения U-21 – 0:3

– 0:3 Мальта U-21 – Бельгия U-21 – 0:2

– 0:2 Чехия U-21 – Уэльс U-21 – 1:1

Швеция U-21 – Молдова U-21 – 4:0

– Молдова U-21 – 4:0 Болгария U-21 – Германия U-21 – 2:3

– 2:3 Босния и Герцеговина U-21 – Франция U-21 – 1:2

– 1:2 Португалия U-21 – беларусь U-21 – 6:1

– беларусь U-21 – 6:1 Турция U-21 – Сан-Марино U-21 – 5:0

– Сан-Марино U-21 – 5:0 Швейцария U-21 – Черногория U-21 – 4:2

– Черногория U-21 – 4:2 Румыния U-21 – Армения U-21 – 2:0

– Армения U-21 – 2:0 Шотландия U-21 – Венгрия U-21 – 3:1

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В

Турнирная таблица группы С

Турнирная таблица группы D

Турнирная таблица группы E

Турнирная таблица группы F

Турнирная таблица группы G

Турнирная таблица группы H

Турнирная таблица группы I